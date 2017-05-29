Ravon Nexia R3 начали собирать на существующих мощностях завода «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Как отметили в пресс-центре AllurGroup, национального производителя автотранспортных средств Республики Казахстан, в дальнейшем компании могут рассмотреть вопрос о расширении линейки выпускаемых моделей.

Локализация производства позволит жителям Казахстана покупать автомобили по программе льготного кредитования, что должно ещё больше усилить позиции Нексии на рынке республики. «На сегодняшний день, в сегменте автомобилей бюджетного класса, Ravon Nexia R3 является самым привлекательным для потребителя, учитывая соотношение цена / качество, — отмечают в AllurGroup. — По итогам четырёх месяцев 2017 года модель занимает лидирующие позиции в рейтинге наиболее востребованных казахстанцами легковых автомобилей».

В России Ravon Nexia можно купить начиная от 479 000 рублей. Седан доступен с 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с., в пару к которому можно выбрать как «механику», так и шестидиапазонный «автомат».

Кроме Нексии на нашем рынке представлены Ravon R2, R4 (экс-Кобальт от Chevrolet) и Gentra. В будущем модельный ряд может расшириться за счёт перелицованных седана Cruze и кроссовера Tracker.