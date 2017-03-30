Генеральный директор Ravon в России Шараф Ашуров поделился с "Колёса.ру", какие модели, представленные на российском рынке, предпочитают мужчины, а какие особым спросом пользуются у женщин.

По словам Ашурова, по итогам 2016 года и первых двух месяцев 2017-го женщины ожидаемо останавливают свой выбор на субкомпактном хэтчбеке Ravon R2, мужчины — на Nexia R3. «Пятидверку» предпочитают в основном женщины в возрасте от 25 до 50 лет, мужчинам, которые тоже выбрали эту модель, было от 25 до 40 лет. Nexia R3 более популярна среди сильного пола в возрасте от 25 до 65 лет.

Напомним, в ноябре 2016 года на российский рынок вышла новая модель Ravon — седан R4 (цена — от 499 000 рублей), который знаком нам как дорестайлинговый Chevrolet Cobalt. Относительно клиентов, остановивших выбор на этой модели, представитель компании, не сказал ничего.

В июне 2017-го Ravon планирует начать поставки седана Gentra, цена на который начинается от 609 000 рублей.

В будущем модельный ряд марки будет расширен за счёт ещё одного седана и кроссовера. Предполагается, что ими станут перелицованные Chevrolet Cruze и Tracker соответственно.