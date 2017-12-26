Ретро-кабриолет Ferrari выставят на аукцион
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Ретро-кабриолет Ferrari выставят на аукцион

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Кузов открытого спорткара разрабатывали дизайнеры ателье Pininfarina.

Редкий спорткар итальянской марки Ferrari 250 GT Series I Cabriolet, кузов которого спроектирован в Pininfarina,выставят на торги Gooding & Company в следующем месяце в Скотсдейле, Аризона. Предполагается, что лот будет выкуплен за 7,5-8 миллионов долларов (приблизительно 434 775 000 – 463 760 000 рублей по актуальному курсу).

1958_FerrarI_250_GT_Series_I_Cabriolet-4_MM

Отметим, что этот автомобиль был представлен на автосалоне в Турине в 1958 году, а в 1959 году — в Нью-Йорке. Сначала автомобиль находился в гараже члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Мохаммеда бин Файзаля, который приобрел машину прямо на автосалоне, обучаясь в то время в колледже в Калифорнии.

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На торгах будут выставлены другие спорткары итальянского бренда: Ferrari 250 GT Series II Cabriolet
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На торгах будут выставлены другие спорткары итальянского бренда: Ferrari 250 Europa
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На торгах будут выставлены другие спорткары итальянского бренда: Ferrari 500 Mondial

Коллекционер Джон Клинард восстановил автомобиль до оригинального состояния и, кстати, владел им последние 40 лет. В процессе реставрации раритетный кабриолет Ferrari приобрел оригинальный светло-зеленый оттенок кузова и красную кожаную обивку салона. Тираж модели Ferrari 250 GT Series I Cabriolet составил 41 машину.

Недавно мы рассказывали про особый Nissan Skyline GT-R, который тоже продадут с молотка.

Теги: За рубежом , аукцион , итальянские автомобили , итальянские спорткары , классические автомобили , ретро автомобили , Ferrari
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1 комментарий

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