Ретро-кабриолет Ferrari выставят на аукцион

Редкий спорткар итальянской марки Ferrari 250 GT Series I Cabriolet, кузов которого спроектирован в Pininfarina,выставят на торги Gooding & Company в следующем месяце в Скотсдейле, Аризона. Предполагается, что лот будет выкуплен за 7,5-8 миллионов долларов (приблизительно 434 775 000 – 463 760 000 рублей по актуальному курсу).

Отметим, что этот автомобиль был представлен на автосалоне в Турине в 1958 году, а в 1959 году — в Нью-Йорке. Сначала автомобиль находился в гараже члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Мохаммеда бин Файзаля, который приобрел машину прямо на автосалоне, обучаясь в то время в колледже в Калифорнии.

1 / 3 На торгах будут выставлены другие спорткары итальянского бренда: Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 2 / 3 На торгах будут выставлены другие спорткары итальянского бренда: Ferrari 250 Europa 3 / 3 На торгах будут выставлены другие спорткары итальянского бренда: Ferrari 500 Mondial

Коллекционер Джон Клинард восстановил автомобиль до оригинального состояния и, кстати, владел им последние 40 лет. В процессе реставрации раритетный кабриолет Ferrari приобрел оригинальный светло-зеленый оттенок кузова и красную кожаную обивку салона. Тираж модели Ferrari 250 GT Series I Cabriolet составил 41 машину.

Недавно мы рассказывали про особый Nissan Skyline GT-R, который тоже продадут с молотка.