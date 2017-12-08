Родстер Mazda MX-5 получил «зпортивную» версию

Отличительными особенностями спецверсии родстера Mazda MX-5 Z-Sport стали тканевый верх оттенка спелой вишни, 17-дюймовые легкосплавные колеса BBS черного цвета и серый окрас кузова Machine Grey Metallic.

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Версия Z-Sport получила также особенный интерьер. В салоне можно заметить обивку сидений кожей песочного цвета, коврики и накладки на пороги Z-Sport. Чтобы подчеркнуть уникальность автомобиля еще больше, производитель прикрепит на переднюю панель таблички с индивидуальным порядковым номером.

Спецверсия предназначена эксклюзивно для британского рынка. Всего будет выпущено 300 таких родстеров на базе комплектации Sport Nav со 160-сильным двухлитровым мотором. Список оборудования MX-5 Z-Sport за 25 595 фунтов (приблизительно 2 030 000 рублей по текущему курсу) включает: самоблокирующийся дифференциал, амортизаторы Bilstein и распорку двигателя.

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Ранее стало известно, что Mazda приступила к тестированию спорткара MX-9.