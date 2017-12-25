Российское представительство компании концерна General Motors, владеющего брендом Cadillac, сообщает о том, что с начала 2018 года в РФ будет пересмотрена стоимость представленных на нашем рынке моделей марки. Известно, что прирост с 1 января следующего года составит порядка 6-8% к нынешним ценникам.

1 / 2 На фото: Cadillac XT5 2 / 2 На фото: Cadillac XT5

Цена Cadillac Escalade вырастет примерно на 400 000 рублей. Отметим, согласно официальному сайту бренда в РФ, сейчас внедорожник можно купить минимум за 4 850 000 рублей. При покупке кроссовера XT5 можно сэкономить около 300 000 рублей, нынешний стартовый ценник составляет 2 890 000 рублей (указана стоимость с учётом специального предложения).

Российские клиенты до конца декабря 2017 года могут воспользоваться комплексом спецпредложений на весь модельный ряд: в их числе компенсация по программе Trade-in (выгода до 300 000 рублей), сниженная ставка по кредиту (от 6,75%), преимущество на Каско (до 150 000 рублей) и дополнительная скидка на ограниченную серию Cadillac Escalade Platinum.

1 / 2 На фото: Cadillac Escalade 2 / 2 На фото: Cadillac Escalade

В начале текущего месяца портал «Колёса.ру» сообщал о том, что премиум-седан Cadillac CT6 вышел на рынок РФ. Модель в РФ доступна в двух комплектациях, цена версии Luxury стартует с отметки в 3 990 000 рублей, топовый вариант Platinum обойдется минимум в 5 190 000 рублей.