Новые прайс-листы на оригинальные запасные части для машин марок PSA Group вступают в действие с сегодняшнего дня, с 3 апреля 2017 года.

О снижении рекомендованных розничных цен на оригинальные запчасти для автомобилей марок PSA Group рассказали в российском офисе французского концерна. Теперь обслуживание машин брендов Peugeot, Citroën и DS станет более выгодным для клиентов официальных дилеров компании. Гарантия на комплектующие составляет один год.

1 / 2 На фото: Citroen C4 седан 2 / 2 На фото: Citroen C4 седан

В компании рассказали о том, что цены расходных материалов (самых востребованных запасных частей) цены в среднем уменьшены на 23%. Например, новая рекомендованная цена масляного фильтра для седанов Citroën C4 и Peugeot 408 стартует с отметки 497 рублей, воздушного фильтра начинается от 595 рублей, а салонного фильтра – от 790 рублей. Речь идёт о машинах с двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 120 л. с.

1 / 2 На фото: Peugeot 408 2 / 2 На фото: Peugeot 408

Одним из важнейших сегментов комплектующих являются детали износа, цены на них компания снизила в среднем на 16%. Так что теперь тормозные колодки для указанных ранее моделей у официальных дилеров Peugeot и Citroën можно купить минимум за 4 926 рублей, стоимость тормозного диска начинается от 3 494 рублей, а ремня генератора – от 980 рублей.

Помимо этого, российский офис PSA Group решил переписать ценники на кузовные и механические запчасти (детали двигателя, трансмиссии и подвески) – на 15% и 13% в сторону уменьшения соответственно.

«Использование оригинальных запасных частей является одним из решающих факторов, позволяющих продлить срок службы автомобиля, — комментирует директор по послепродажному обслуживанию и запасным частям в регионе Евразия Евгений Болдырев. — Снижение рекомендованных цен на большинство запасных частей и фирменных аксессуаров – наш шаг навстречу клиенту и одновременно интересное коммерческое предложение для наших партнёров – дистрибьютеров марок Peugeot, Citroën и DS».

В прошлом месяце портал «Колёса.ру» сообщал о том, что представители Peugeot и Citroen рассказали о новых фургонах для России: на российский рынок в скором времени должны выйти соплатформенные модели Citroen Jumpy и Peugeot Expert нового поколения.