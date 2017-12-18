18 Дек Российский рынок грузовиков: рост более чем в два раза у трех производителей

В последнем месяце осени текущего года в России объем рынка новых грузовиков составил 8,6 тысячи машин, что больше чем в прошлом году на 56,9%, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Лидером на российском рынке по-прежнему является КАМАЗ, доля которого в предыдущем месяце составила 30% от всего рынка – 2,8 тысячи единиц, а это превышает прошлогодний показатель на 49,2%. На втором месте Scania, которой удалось увеличить продажи более чем в два раза – до 778 автомобилей. В тройку также вошел ГАЗ с ростом на 18,6% и 741 проданными машинами. Четвертым идет Volvo (699 единиц, +123,3%) и пятым — Mercedes-Benz (543 грузовика, +112,1%).

В период с января по ноябрь 2017 года объем российского рынка новых грузовиков достиг 69,7 тысячи машин, что превышает результат прошлого года на 50,3%.

Также были получены результаты продаж легких коммерческих автомобилей в России. Рост в сегменте LCV в ноябре составил 13,9%.