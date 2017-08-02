Об этом рассказали в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.

Стартовал эксперимент России и Китая по совмещению систем Глонасс и Beidou. Он получил название «Шёлковый путь», его цель – изучение возможностей совместной работы двух указанных навигационных систем. Об этом стало известно из сообщения Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

«Стартовал российско-китайский эксперимент «Шёлковый путь», направленный на стратегическое сотрудничество в области применения глобальных навигационных спутниковых систем Глонасс (Россия) и Бейдоу (Китай), — отмечают в ЦНИИмаш. — Российские и китайские специалисты одновременно в течение двух недель будут исследовать условия навигации по Глонасс и Бейдоу вдоль экономического пояса Шёлкового пути».

Участвующим в реализации эксперимента специалистам предстоит оценить условия навигации, возможные помехи при использовании двух систем, а также степень покрытия исследуемых трасс сотовой связью, которая необходима для высокоточной навигации. Помимо этого, она постараются выяснить, насколько точнее, чем Глонасс и Beidou отдельно, работает совмещённая система.

Трасса эксперимента в РФ пройдёт по участкам транспортного направления «Европа – Западный Китай», по маршруту Москва – Уфа – Новосибирск и обратно. Общая протяжённость пути составит порядка 7 000 километров. В КНР маршрут включит в себя Сиань – Ланчьжоу – Урумчи – Хоргос (протяжённость – свыше 3 200 км).

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России появились требования к аппаратуре для коммерческого использования Глонасс. Соответствующее постановление в конце июня 2017 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Предположительно, это поможет стимулировать локализацию производства радионавигационной аппаратуры на территории страны.