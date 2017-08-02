Для легализации параллельного импорта необходимо согласовать меру на уровне Евразийского экономического союза, а также внести изменения в действующий договор. Согласно нынешней норме в ЕАЭС, импортеру необходимо получить согласие правообладателя на ввоз и оборот товара. Теперь же планируется сделать ряд исключений для отдельных товаров.

Как сообщает «Коммерсант», параллельный импорт планируется распространить на ту продукцию, которая недоступна на внутреннем рынке, а также на дефицитные товары или продающиеся с завышенными ценниками. В том числе это коснётся и запчастей для автомобилей. Известно, что представители бизнеса в большинстве своём выступают против этой меры. В частности в АЕБ считают, что это решение не способствует локализации, ведь импорт будет вытеснять часть внутреннего производства.

В РОАД также отметили, что эта мера негативно отразится на выпуске компонентов: это нарушит реализацию госпрограммы импортозамещения и приведёт к сокращению рабочих мест. При этом нестабильность ценообразования на ввозные запчасти из-за волатильности рубля скажется на удорожании сервиса. Помимо этого эксперты ожидают увеличения потока контрафакта в случае легализации параллельного импорта.

Представители Федеральной антимонопольной службы сказали, что у российских ведомств остаются «технические разногласия по проекту поправок». О позициях других государств по данному вопросу пока ничего не сообщается. Напомним, в 2015 году против параллельного импорта выступала республика Беларусь, так как изменения повлекли бы за собой негативные экономические последствия. Представители страны вместо этого предложили расширить полномочия антимонопольных органов для борьбы со злоупотреблениями импортёров.

Ранее стало известно о том, что расценки на ремонт гарантийных машин по ОСАГО могут увеличить. Об этом Центральный банк попросили представители Российской ассоциации автомобильных дилеров. По их словам, в единой методике расчёта ущерба в «автогражданке» цены на автомобильные запчасти для гарантийных машин нужно повысить в среднем на 20%.