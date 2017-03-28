В минувшем месяце в России было реализовано 111 люксовых автомобилей, что почти соответствует результату февраля 2016-го (112 единиц).

Лидером в сегменте Luxury по-прежнему остается бренд Mercedes-Maybach, который пока представлен только одной моделью – седаном на базе S-Class. По данным агентства «Автостат», в феврале 2017 года в нашей стране было продано 44 роскошных «четырехдверки».

На втором месте в списке предпочтений российских покупателей находится Maserati. В минувшем месяце итальянская марка реализовала на рынке РФ 40 автомобилей, причем весь объем пришелся на кроссовер Levante. Замыкает ТОП-3 в сегменте Luxury марка Bentley (20 экземпляров).

Аналитики отмечают, что в феврале 2017-го в России также было продано пять новых машин Rolls-Royce и по одному суперкару Aston Martin и Lamborghini.

Около 70% всего объема российского рынка люксовых авто в последнем зимнем месяце пришлось на Москву и Подмосковье – там реализовано 75 таких машин. Жители Санкт-Петербурга купили семь роскошных авто, в Челябинскую и Кемеровскую области отправилось по три машины сегменте Luxury. В пяти субъектах РФ продано по две машины, в тринадцати – по одной.

Ранее стало известно о том, что по состоянию на 1 января 2017 года в России насчитывалось около 9 700 люксовых машин. Больше всего в нашей стране зарегистрировано автомобилей марки Bentley.