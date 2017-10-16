Объём рынка легковых автомобилей с пробегом в России в сентябре 2017 года составил 468 600 экземпляров. Как сообщают специалисты «Автостата» на основании собственного исследования, нынешний показатель на 1,6% больше по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года.

На первой строчке рейтинга лидеров российского вторичного автомобильного рынка по-прежнему располагается отечественный бренд Lada. На его долю приходится 27% от суммарных продаж «бэушек» в сентябре текущего года. Всего за указанный период было реализовано 126 100 единиц, что на 0,6% меньше по отношению к прошлогоднему результату.

Прежний лидер остался и среди иностранных марок на вторичном авторынке России. Всего за сентябрь автомобилисты купили 51 400 машин японского бренда Toyota. Этот результат на 0,4% меньше по сравнению с АППГ. Помимо этого, в тройке наиболее востребованных оказался ещё один японский бренд – Nissan (показатель в сентябре составил 25 100 машин, прирост – 3,1%).

Самой продаваемой моделью является пятидверный хэтчбек Lada Samara (2114): в течение сентября было перепродано 13 500 единиц, этот результат на 1,0% меньше по сравнению с АППГ. «Серебро» у Lada 2107 (12 100 машин; спад – 3,1%). Замыкает тройку лидеров «американец» Ford Focus (11 900 экземпляров; прирост – 1,5%).

Объём вторичного рынка легковых автомобилей в России по итогам девяти месяцев 2017 года составил около 3 900 000 экземпляров. Этот результат на 1,6% выше по сравнению с показателями продаж в течение первых трёх кварталов 2016 года. Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что машины с пробегом в РФ стоят в среднем 740 000 рублей.