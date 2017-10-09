Российские автомобилисты в течение сентября 2017 года купили 148 371 машину. Согласно актуальным данным АЕБ, этот результат на 17,9 % (или на 22 524 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля) выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В течение января-сентября текущего года на территории России было продано в общей сложности 1 129 374 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот показатель говорит о росте покупательского спроса на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Сентябрь доказал, что является ещё одним месяцем на пути восстановления российского рынка, — комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — По сравнению с прошлым годом квартальные продажи с июля по сентябрь выросли на существенные 17,7% и в абсолютных цифрах (410 000 автомобилей) достигли показателей того же квартала два года назад».

«На рынке царит настроение, что позитивный тренд продолжится и в предстоящие месяцы. Соответственно, прогноз АЕБ на 2017 календарный год был изменен в сторону увеличения и равен сейчас 1,58 миллиона автомобилей или «плюс» 10,8% по сравнению с 2016 годом», — продолжил эксперт.

Рейтинг брендов-лидеров российского рынка в сентябре ожидаемо возглавили Lada с результатом 28 263 автомобиля (прирост по отношению к АППГ – 24%), Kia (18 797 шт., прирост – 40%) и Hyundai (15 899 шт., прирост – 12%). В десятку также вошли Renault (12 739 шт., прирост – 22%), Volkswagen (8 057 шт., прирост – 15%), Toyota (7 599 шт., спад – 10%), Nissan (6 650 шт., прирост – 1%), Skoda (5 790 шт., прирост – 20%), ГАЗ (5 100 шт., прирост – 3%) и Ford (4 663 шт., прирост – 33%).

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