Успешное выступление хэтчбека Fabia R5 в WRC вдохновило команду Skoda Motorsport на участие в новой категории, которая появилась в раллийном чемпионате благодаря огромному спросу во всём мире на кроссоверы и внедорожники. В следующем сезоне чехи выставят на стартовую решётку Skoda Kodiaq WRC.

Категория WRC SUV подразумевает участие на автомобилях соответствующего класса, созданных на базе серийно выпускающихся моделей. Раллийный кроссовер, согласно регламенту, не должен весить более 1 650 кг и должен быть оснащён двигателем внутреннего сгорания с турбонаддувом объёмом 2.0 литра. Допускается использование «гражданских» ассистентов: на Kodiaq WRC будут установлены системы мониторинга «слепых» зон и контроля усталости водителя.

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В Skoda Motorsport уверены, что им удастся создать превосходную «боевую единицу» для раллийного чемпионата. Состав пилотов, который будет участвовать в WRC на Kodiaq, объявят в сентябре. Дебют кроссовера в гонках на сложных покрытиях состоится в январе 2018-го.

Ранее «Колёса.ру» сообщал, с какими моторами новый Skoda Kodiaq будет доступен в России. Цена на новинку пока не объявлена, но уже известно, что купить её можно будет в начале лета.