Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. «Для России мы искали модель, которая могла бы унаследовать успех Yeti. И в нынешних условиях самым логичным решением для нас было сделать ставки в России на другой кроссовер – Kodiaq. Он больше, у него есть семиместные версии, и мы думаем, что он лучше подходит для России. Поэтому пока Karoq вне игры. Конечно, мы оцениваем перспективы этой модели в России, но с точки зрения производства это будет сложно», — сообщил топ-менеджер.

Кроссовер Skoda Karoq дебютировал в мае этого года, в июле в Чехии стартовало производство модели для европейского рынка. В Старом свете «паркетник» доступен с бензиновыми двигателями 1.0 TSI (115 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.), а также с дизелями 1.6 TDI (115 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.). Все моторы, за исключением топового дизельного, сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или DSG-7. Модель со 190-сильным двигателем оснащается только «роботом». Привод – передний или полный.

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Флагманский Skoda Kodiaq в России можно купить с июня 2017-го. Пока кроссовер предлагается на нашем рынке только в топовых комплектациях Ambition Plus и Style Plus, с полным приводом, бензиновыми двигателями 1.4 TSI (150 л.с., DSG-6) и 2.0 TSI (180 л.с., DSG-7) или дизелем 2.0 TDI (150 л.с., DSG-7). Цена – от 1 999 000 рублей.

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На данный момент Kodiaq поставляют в РФ из Чехии, однако уже в первом квартале 2018 года на мощностях Горьковского автозавода начнется серийный выпуск модели для нашего рынка. Тогда же у российских дилеров появятся более доступные версии.