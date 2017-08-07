Skoda рассказала об августовских спецпредложениях

Теперь более выгодно можно приобрести и Skoda Kodiaq, скидка на который при сдаче старого автомобиля в трейд-ин или программе утилизации составит до 85 000 или 100 000 рублей (как и для Yeti 4×4), соответственно. Для моделей Rapid, Octavia и Yeti выгода составит до 50 000 или 60 000 рублей.

С конца июля модели Skoda стоимостью до 1 450 000 рублей, а в этот ценовой диапазон попадают Octavia, Yeti и Rapid, можно приобрести в кредит без первоначального взноса по программам льготного автокредитования.

Skoda также обновила условия кредитования по программе Simply Clever: кредитная ставка от 8,9% предлагается на модели Superb и Skoda Kodiaq, от 12% на Octavia и Yeti. Спецусловия работают, если размер первоначального взноса составляет 30% и более.

До конца августа модели Skoda Rapid и Octavia можно приобрести с выгодой до 123 000 и до 152 000 рублей, соответственно. На флагманский Superb скидка достигает 225 000 рублей, а Yeti – до 245 000 рублей.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о назначении нового главного дизайнера марки. В сентябре шефом по дизайну в Skoda станет Оливер Штефани.