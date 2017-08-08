Эксперты выяснили, какие модели с АКП являются самыми продаваемыми на территории России в первой половине 2017 года.

Специалисты «Автостата» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей за период с января по июнь 2017 года. По результатам этого анализа был составлен рейтинг самых продаваемых на территории РФ моделей с автоматической трансмиссией.

ТОП-10 самых популярных автомобилей с «автоматом» в РФ Место Модель Продажи в первом полугодии 2017-го, шт. Продажи в первом полугодии 2016-го, шт. Разница, % 1 Kia Rio 25 231 21 772 + 15,9 2 Hyundai Solaris 19 688 27 240 — 27,7 3 Toyota RAV4 15 150 14 244 + 6,4 4 Toyota Camry 13 984 13 178 + 6,1 5 Volkswagen Polo 11 693 10 240 + 14,2 6 Kia Sportage 10 446 7 088 + 47,4 7 Nissan X-Trail 9 416 7 959 + 18,3 8 Mazda CX-5 7 850 6 166 + 27,3 9 Nissan Qashqai 7 828 7 428 + 5,4 10 Skoda Octavia 7 395 6 815 + 8,5

Ранее стало известно о том, что рыночная доля автомобилей с автоматическими коробками передач по итогам первой половины 2017 года в России составила 54%. В количественном выражении – это примерно 359 300 проданных автомобилей с «автоматом». Этот результат на 12,3% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.