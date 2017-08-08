Специалисты «Автостата» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей за период с января по июнь 2017 года. По результатам этого анализа был составлен рейтинг самых продаваемых на территории РФ моделей с автоматической трансмиссией.
|
ТОП-10 самых популярных автомобилей с «автоматом» в РФ
|Место
|Модель
|Продажи в первом полугодии 2017-го, шт.
|Продажи в первом полугодии 2016-го, шт.
|Разница, %
|1
|Kia Rio
|25 231
|21 772
|+ 15,9
|2
|Hyundai Solaris
|19 688
|27 240
|— 27,7
|3
|Toyota RAV4
|15 150
|14 244
|+ 6,4
|4
|Toyota Camry
|13 984
|13 178
|+ 6,1
|5
|Volkswagen Polo
|11 693
|10 240
|+ 14,2
|6
|Kia Sportage
|10 446
|7 088
|+ 47,4
|7
|Nissan X-Trail
|9 416
|7 959
|+ 18,3
|8
|Mazda CX-5
|7 850
|6 166
|+ 27,3
|9
|Nissan Qashqai
|7 828
|7 428
|+ 5,4
|10
|Skoda Octavia
|7 395
|6 815
|+ 8,5
Ранее стало известно о том, что рыночная доля автомобилей с автоматическими коробками передач по итогам первой половины 2017 года в России составила 54%. В количественном выражении – это примерно 359 300 проданных автомобилей с «автоматом». Этот результат на 12,3% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.
В России стартовали продажи Hyundai Creta 2018 модельного года
Внешность Nissan Leaf раскрыта на первых фото
Перебежчики: 5 американских автомобилей, которые на самом деле – не американские