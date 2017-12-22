Водители автомобилей с мобильными комплексами фото- и видеофиксации, которые патрулируют московские улицы в поисках нарушителей правил стоянки, в 2018 году получат возможность оказывать горожанам первую помощь: в машинах появятся аптечки, в которых в том числе будут спасательные покрывала, обезболивающие таблетки, бальзамы для ран, ожогов и не только.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения столицы России Вадима Юрьева. «Наши водители периодически сталкиваются с такими ситуациями, когда, например, пешеходу на улице становится плохо, или водителю, или пассажиру в автомобиле», — сказал он. По данным ЦОДД, на сегодняшний день за ситуацией на московских улицах следят 375 парконов. Их водители получат специальные памятки-инструкции, в которых будет информация о лекарствах и о том, в каких случаях их необходимо применять.

Согласно его словам, в аптечке будут такие средства как спазмалгон, но-шпа, дротаверин (это спазмалитик), папазол (средство помогает при повышенном давлении), перекись водорода, антисептик-гель, медицинский клей БФ. Отметим, в стандартную медицинскую аптечку, которая в обязательном порядке должна быть в каждом автомобиле, входят только бинты, лейкопластыри, жгут, ножницы, перчатки и устройство для искусственного дыхания «рот в рот».

По мнению экспертов, человеку без медицинского образования следует относиться к оказанию первой помощи очень внимательно. Так как во многих случаях главным является не сделать «пациенту» хуже и своевременно вызвать «скорую». Стоит отметить, что раньше уже были зафиксированы случаи, когда водители парконов помогали людям.