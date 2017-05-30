Согласно данным специалистов Российского союза автостраховщиков, средняя выплата в ОСАГО в первой трети 2017 года стала больше на 22%. Её размер достиг отметки 74 557 рублей (для сравнения – в 2016-ом он составлял 61 068 рублей). При этом средняя премия наоборот сократилась – на 3%, её показатель по итогам указанного периода составляет 5 813 рублей (против 5 984 рублей годом ранее).

По предварительным сведениям по сегменту обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в апреле текущего года средняя выплата увеличилась на 23% по сравнению с АППГ до 79 115 рублей. Размер средней премии стал меньше на 4% и теперь составляет 5 542 рублей.

«Если рассматривать данные в помесячной динамике, то видим, что с января 2015 года средняя выплата в ОСАГО выросла почти в два раза (в январе 2015 года она составляла чуть более 40 000 рублей). Средняя премия демонстрирует стабильное снижение. Например, еще октябре 2016 года она составляла 6 000 рублей», — комментирует президент РСА Игорь Юргенс.

Согласно его словам, отрицательные результаты показывает также объём начисленных премий: по итогам первой трети 2017 года он снизился на 3% и составил в общей сложности 70,964 миллиарда рублей. При этом общая сумма выплат выросла на 39%, до 65,493 миллиарда рублей.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в рейтинге убыточности по ОСАГО ухудшились показатели четверти регионов РФ. По данным специалистов, ситуация усугубилась в Ингушетии (субъект РФ поднялся с 27 на 3 место), в Челябинской (с 12 на 2 место), Оренбургской (с 22 на 6 место) и Астраханской областях (с 24 на 9 место).