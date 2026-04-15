Новое купе Mercedes-Benz S-класса: первые изображения

15.04.2026 5057 1 1
Новое купе Mercedes-Benz S-класса: первые изображения

Несколько месяцев назад мы представляли, как может выглядеть новый седан S-класса в стиле самого свежего концепта марки Vision Iconic, теперь же изобразим версию купе.

Модель S-класса появилась в гамме немецкого автопроизводителя в 1972 году. Начиная со второго поколения с заводским индексом W126, семейство флагмана пополнилось версией купе. С тех пор она практически всегда присутствовала в гамме, разве что название у нескольких поколений было изменено на CL (с 1992 по 2013 годы), а в 2014 году «двухдверка» вернулась под имя S-Klasse Coupe с заводским индексом С217. В этом же поколении производственная жизнь модели закончилась, и нынешний флагман, который совсем недавно получил рестайлинг, существует только в виде седана и его удлинённой версии с приставкой Maybach.

Купе Mercedes-Benz S-Klasse предыдущего поколения
Купе Mercedes-Benz S-Klasse предыдущего поколения
1 / 3
Купе Mercedes-Benz S-Klasse предыдущего поколения
Купе Mercedes-Benz S-Klasse предыдущего поколения
2 / 3
Купе Mercedes-Benz S-Klasse предыдущего поколения
Купе Mercedes-Benz S-Klasse предыдущего поколения
3 / 3

В октябре прошлого года был представлен концепт Vision Iconic, который даёт надежду на возвращение в будущем большого купе класса Гран-Туризмо. Пока трудно сказать, насколько сильно оно будет отличаться от концепта, пока же мы изобразили автомобиль в максимально серийной форме, взяв за основу купе S-класса последнего поколения. Одной из основных деталей внешнего вида является массивная решётка радиатора с подсветкой. Она стала чуть меньше по размерам по сравнению с концептом и получила логотип в центре, какой был у всех купе CL и S-класса. Фары относительно простой формы и содержат в себе стилизованный логотип марки, как и все свежие модели Mercedes-Benz. Пропорции у купе классические,при этом передняя ось немного перенесена вперёд, таким образом заметно длиннее стал и капот. Сзади появились узкие горизонтальные фонари, в некоторой степени являющиеся отсылкой к старым моделям компании.

Рендер нового купе Mercedes-Benz S-Klasse

Подтверждённой информации о технических особенностях будущего купе пока нет, при этом ожидается, что следующее поколение седана S-класса будет полностью электрическим и дополнит, а не заменит нынешнюю углеводородную модель. Поэтому есть вероятность, что и двухдверная версия получит электрическую силовую установку. Нынешний же S-класс в ходе рестайлинга получил новый восьмицилиндровый битурбомотор M177 Evo объёмом 4,0 литра, его максимальная мощность равна 537 л.с., а крутящий момент – 750 Нм (версия S 580 4Matic).

Рендер нового купе Mercedes-Benz S-Klasse

Появление нового седана S-класса ожидается ближе к 2028 году, версия купе может выйти ещё позже. Между тем, в начале этого месяца состоялась премьера обновлённых кроссоверов GLE и GLS.

1 комментарий
15.04.2026 12:16
altersin

Не будет никакого купе. Даже Мерседес режет модели, которые не приносят сверхприбыль.
Будут только кроссоверы и пара-тройка седанов.

