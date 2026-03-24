Обновлённый Mercedes-Maybach S-Class: в Европе без V12, решётка крупнее, подсветка богаче

Вслед за «простонародными» версиями Mercedes-Benz S-класса поколения W223 рестайлинг пережил и роскошный удлинённый Mercedes-Maybach S-класса с собственным заводским индексом Z223. Радикальных перемен в дизайне нет, но деталировка стала более броской. Европа из-за грядущих экологических норм Euro 7 лишилась двигателям V12, топовый Mercedes-Maybach S 680 здесь теперь оснащается двигателем V8.

Дорестайлинговый Mercedes-Maybach S-класса в кузове Z223 дебютировал в 2020 году — Россия тогда была одним из главным рынков для этой модели. Мы не сомневаемся, что если бы так оставалось и сегодня, то версию S 680 с 6,0-литровым битурбомотором V12 M279 (612 л.с., 900 Нм) для нашей страны после рестайлинга сохранили. Будет она в США, и на Ближнем Востоке, а вот в Европе индекс S 680 девальвирован: топовый Mercedes-Maybach S-класса здесь теперь оснащается 4,0-литровым битурбомотором V8 M177 Evo (612 л.с., 850 Нм), при этом разгонная динамика благодаря мягкогибридному довеску (стартер-генератор, выдающий 23 л.с. и 205 Нм) стала даже лучше: время набора первой «сотни» уменьшилось с 4,5 до 4,0 с. Но статус, конечно, утрачен: без V12 самый крутой Mercedes-Maybach уже не тот.

Две другие версии — это S 580 и S 580 e. Версия S 580 оснащена тем же V8 M177 Evo, что европейская версия S 680, но дефорсированным до 537 л.с. и 750 Нм, стартер-генератор тоже имеется, разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с.

Версия S 580 e — plug-in гибридная, ориентированная главным образом на Европу с её зацикленностью на выбросах CO 2 : здесь 3,0-литровый бензиновый турбомотор M256 Evo и тяговый электромотор выдают совокупно 585 л.с. и 750 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с. Ёмкость тяговой батареи — 22 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 98 км по циклу WLTP.

Все версии имеют полный привод, коробка передач — только 9-ступенчатый «автомат».

Внешние эволюции Mercedes-Maybach S-класса должны усилить ощущение роскоши. Площадь радиаторной решётки увеличена на 20%, появилась светодиодная окантовка. Фары и фонари обзавелись светодиодными звёздами, на лопатки звёзд в фарах нанесены логотипы Maybach. Боковые заглушки в переднем бампере теперь усеяны эмблемами Maybach, а эмблемы Maybach на задних стойках обзавелись подсветкой. Обновлён дизайн фирменных кованых колёсных дисков с фиксированными ступицами (20 либо 21 дюйм).

Шумоизоляция салона стала лучше, обновлены отделочные материалы: теперь доступен деревянный шпон с открытыми порами и обивка из кожзама с текстильными вставками вместо натуральной кожи. Атмосферная подсветка салона стала более изысканной и получила дополнительные настройки. Водителю теперь придётся марать пальцами глянцевую переднюю панель MBUX Superscreen с тремя экранами. Весь графический интерфейс обновлён, в том числе и для задних VIP-пассажиров, у них вдобавок появился свой торчащий из центрального подлокотника лоток с беспроводной зарядкой для смартфона.

Приём заказов на обновлённый Mercedes-Maybach S-класса в Европе начнётся уже завтра, в «базе» роскошный седан будет стоить порядка 200 000 евро, но практически каждый заказываемый Mercedes-Maybach S-класса проходит программу индивидуальной кастомизации Manufaktur, значительно увеличивающей цену.