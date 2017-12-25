Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский рассказал о том, что ведомство заинтересовалось синхронным повышением цен у такси-агрегаторов на услуги в предновогодние дни. Из-за этого их планируется проверить на сговор.

«В данном случае это вопрос ФАС. А если мы ещё вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам в своём управлении картелей это посмотрю», — прокомментировал Андрей Цариковский появившиеся в социальных сетях жалобы на существенное увеличение цен на услуги такси-агрегаторов в предновогодние и праздничные дни.

По мнению заместителя главы ФАС, соответствующее завышение тарифов возможно оправдать лишь очень высоким спросом на услуги, представляемые такси-агрегаторами. «Поэтому, если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор», — пояснил он.

Отреагировать уже успели в российском офисе Uber. «В праздничный период формирование стоимости поездок с Uber происходит по тому же принципу, что и в другое время, — цитирует ТАСС представителя компании. — Если в опредёленный момент времени спрос (количество заказов) в конкретных районах города превышает предложение (количество доступных автомобилей на линии), платформа автоматически применяет повышающий коэффициент, то есть стоимость поездок временно увеличивается, привлекая тем самым больше водителей в эту точку города».