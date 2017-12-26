По мнению заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, цены услуг, предоставляемых владельцами платных парковок, до конца 2017-го и в 2018 году менять не стоит. Об этом руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказал в ходе интервью «Известиям».

«Когда мы проводим мониторинг и принимаем решение по тарифам, всегда смотрим, есть 15% свободных мест или нет. Нынешняя ситуация в Москве такова, что в среднем такое количество мест есть даже в центре города. Если в будущем этот параметр изменится, необходимо будет пересматривать стоимость. В 2017 году и, думаю, в 2018 году менять стоимость не нужно», — пояснил Максим Ликсутов.

Согласно его словам, в центре российской столицы сейчас есть много парковок внутри торговых центров и около гостиниц, которые загружены не более чем на 60-65% даже в часы пик.

Заместитель мэра Москвы также ответил на вопросы, касающиеся законопроекта Минтранса «Об организации дорожного движения», который был ранее принят во втором чтении. Документ предполагает, что местные власти смогут запрещать или разрешать платные парковки в том числе на придомовых территориях многоквартирных домов. «Во дворах платные парковки мы никогда не собирались делать, даже таких мыслей никогда не было. Наличие парковки во дворе – решение проживающих там жителей», — сказал Максим Ликсутов.