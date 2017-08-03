Tesla продолжает фиксировать убытки вскоре после презентации электрокара Model 3

Несколько дней назад американская компания Tesla официально представила серийную версию электрокара Model 3, а также передала первую партию автомобилей этой модели заказчикам. Казалось бы, дела идут лучше некуда, но на данный момент, финансовые показатели компании могут вызвать серьёзные вопросы.

Как пишет информационное агентство CNBC, во втором квартале текущего года Tesla зафиксировала убыток в размере 401 миллиона долларов США. Несмотря на тревожные цифры, эксперты предрекали компании худшие показатели: по итогам второго квартала убытки составили 1,33 доллара за акцию, хотя ожидалось, что они достигнут 1,82 доллара за акцию.

1 / 2 На фото: завод Tesla 2 / 2 На фото: завод Tesla

Что касается выручки Tesla, то она по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выросла более чем вдвое: с 1,3 миллиарда до 2,8 миллиардов долларов, хотя эксперты прогнозировали выручку в районе 2,5 миллиардов долларов. Такие показатели связаны с тем, что в четвёртом квартале прошлого года Tesla зафиксировала существенный рост заказов на флагманские модели Model S и Model X.

Впрочем, глава Tesla Илон Маск заверил инвесторов, покупателей, поклонников марки и автомобильную общественность на своей страничке в Twitter в том, что всё идёт по плану, и к концу следующего года Tesla будет производить не менее 10 000 автомобилей в неделю, что обеспечит марке светлое будущее.

Ранее Колёса.ру сообщали, что автомобили Tesla будут собираться в Китае.