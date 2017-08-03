Tesla продолжает фиксировать убытки вскоре после презентации электрокара Model 3

Как пишет информационное агентство CNBC, во втором квартале текущего года Tesla зафиксировала убыток в размере 401 миллиона долларов США. Несмотря на тревожные цифры, эксперты предрекали компании худшие показатели: по итогам второго квартала убытки составили 1,33 доллара за акцию, хотя ожидалось, что они достигнут 1,82 доллара за акцию.
Что касается выручки Tesla, то она по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выросла более чем вдвое: с 1,3 миллиарда до 2,8 миллиардов долларов, хотя эксперты прогнозировали выручку в районе 2,5 миллиардов долларов. Такие показатели связаны с тем, что в четвёртом квартале прошлого года Tesla зафиксировала существенный рост заказов на флагманские модели Model S и Model X.
Впрочем, глава Tesla Илон Маск заверил инвесторов, покупателей, поклонников марки и автомобильную общественность на своей страничке в Twitter в том, что всё идёт по плану, и к концу следующего года Tesla будет производить не менее 10 000 автомобилей в неделю, что обеспечит марке светлое будущее.
Ранее Колёса.ру сообщали, что автомобили Tesla будут собираться в Китае.
Налоги, ограничения и мнимый прогресс: тёмное будущее электромобилей
Новая Лада Надежда: какой она может быть
Роскошь из утилитарности: тюнинг Москвич-412