Компания Тойота представит на Токийском тюнинг-шоу новый концепт под суббрендом GR. Выставка откроется в январе 2018 года.

Новинку назвали GR Super Sport Concept, перед дебютом спорткара японцы распространили его тизер. Судя по картинке, в Токио покажут гоночный болид. Никаких иных подробностей о машине пока нет.

1 / 2 Тизер GR Super Sport Concept 2 / 2 Так GR Super Sport Concept выглядит на осветленной картинке

На выставке также будут представлены гоночные Yaris WRC и TS050 Hybrid. Кроме того, Toyota привезет на тюнинг-шоу «заряженные» купе 86 GR и хэтчбек Vitz GRMN. «Двухдверка» оснащена мотором 2.0, отдача которого пока не разглашается. В арсенале этой модели значатся: усиленные тормоза, подвеска с амортизаторами Sachs, самоблокирующийся дифференциал Torsen, сиденья Recaro. Под капотом трехдверного хэтча Vitz GRMN установлен двигатель 1.8 мощностью 210 л.с., у модели тоже имеются амортизаторы Sachs и спортивные кресла.

В Японии заявки на купе Toyota 86 GR начнут принимать уже на следующей неделе. Хэтч Vitz GRMN можно будет заказать весной 2018-го, тираж «трехдверки» ограничат лишь 150 экземплярами.

1 / 4 На фото: Toyota 86 GR 2 / 4 На фото: Toyota 86 GR 3 / 4 На фото: Toyota Vitz GRMN 4 / 4 На фото: Toyota Vitz GRMN

Напомним, в сентябре этого года Toyota рассказала о новом суббренде GR, под которым по всему миру будут продавать «заряженные» версии серийных моделей марки. В линейке GR есть своя дифференциация. Так, приставка GR Parts означает, что машина получила некоторые детали послепродажного тюнинга; GR Sport – программа доработок начального уровня; GR – более серьезные изменения. Наконец, приставку GRMN получат машины с максимальным уровнем доработок.