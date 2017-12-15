Новинку назвали GR Super Sport Concept, перед дебютом спорткара японцы распространили его тизер. Судя по картинке, в Токио покажут гоночный болид. Никаких иных подробностей о машине пока нет.
На выставке также будут представлены гоночные Yaris WRC и TS050 Hybrid. Кроме того, Toyota привезет на тюнинг-шоу «заряженные» купе 86 GR и хэтчбек Vitz GRMN. «Двухдверка» оснащена мотором 2.0, отдача которого пока не разглашается. В арсенале этой модели значатся: усиленные тормоза, подвеска с амортизаторами Sachs, самоблокирующийся дифференциал Torsen, сиденья Recaro. Под капотом трехдверного хэтча Vitz GRMN установлен двигатель 1.8 мощностью 210 л.с., у модели тоже имеются амортизаторы Sachs и спортивные кресла.
В Японии заявки на купе Toyota 86 GR начнут принимать уже на следующей неделе. Хэтч Vitz GRMN можно будет заказать весной 2018-го, тираж «трехдверки» ограничат лишь 150 экземплярами.
Напомним, в сентябре этого года Toyota рассказала о новом суббренде GR, под которым по всему миру будут продавать «заряженные» версии серийных моделей марки. В линейке GR есть своя дифференциация. Так, приставка GR Parts означает, что машина получила некоторые детали послепродажного тюнинга; GR Sport – программа доработок начального уровня; GR – более серьезные изменения. Наконец, приставку GRMN получат машины с максимальным уровнем доработок.
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