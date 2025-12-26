Водородные авто ×
Ни заправить, ни продать: владельцы водородных седанов Mirai судятся с компанией Toyota

Группа американских владельцев Toyota Mirai подала в суд на компанию-производителя из-за того, что сеть водородных заправок в США практически не развивается, а это сильно ограничивает возможности эксплуатации Mirai, дальние поездки на нём невозможны. Вдобавок Mirai почти невозможно продать на вторичном рынке — он никому не нужен.

Toyota начала продажи в США водородного седана Mirai первого поколения в 2015 году, в 2020-м на рынок вышел актуальный Mirai второго поколения. Увы, за десять лет Mirai не стал ни популярным, ни прибыльным, а ведь некоторые первые владельцы водородного седана наивно рассчитывали, что со временем он станет таки же массовым, как гибридный Toyota Prius. В некоторой степени на это рассчитывала и сама компания Toyota, но интерес автомобильной индустрии к водороду был и остаётся нестабильным: за короткими периодами всплеска этого интереса следуют длинные периоды охлаждения.

Сейчас наблюдается очередная фаза охлаждения интереса к водороду, выражающаяся в том, что некоторые водородные заправки закрываются из-за нерентабельности. В США на данный момент действуют порядка 90 водородных заправок, из них только примерно две трети являются публичными, то есть по факту в распоряжении владельцев водородных машин есть порядка 60 заправок, да и те работают нестабильно — бывает, что человек на Mirai приезжает на ближайшую водородную заправку, что называется, на лампочке, а водорода там нет, и до ближайшей такой станции сотни километров. Большинство водородных заправок находятся в штате Калифорния, соответственно поездка на Mirai в другие штаты возможна только на эвакуаторе.

Доходит до того, что люди, купившие Mirai, просто боятся на них ездить, так как не хотят застрять в дороге, но раз в неделю Mirai всё же необходимо выгуливать, иначе сядет буферная батарея. Получив негативный опыт от эксплуатации Mirai, многие владельцы пытаются избавиться от диковинного водородного седана, но у них ничего не выходит — вторичный рынок Mirai решительно отторгает.

За первые три квартала этого года Toyota продала в США только 157 седанов Mirai, что на 54,6% меньше продаж в январе-сентябре 2024 года. Ещё в 2023 году Toyota признала проект Mirai провальным, но тем не менее пока не хочет снимать его с продаж. Сейчас Mirai доступен для покупки в США только в штате Калифорния по цене от 52 990 долларов с учётом доставки, но, как сообщает ресурс Jalopnik, в прошлом году Toyota отдавала Mirai всего за 15 000 долларов с учётом всех промо-акций и субсидий, чем совершенно обесценила модель на вторичном рынке и подставила людей, взявших Mirai в кредит.

В качестве примера приводится такой случай: морской пехотинец, проходивший службу в Калифорнии, купил Mirai 2023 года за 42 359 долларов, причём дилер пообещал выкупить у него машину назад, если пехотинца переведут на службу в другой штат. Так и случилось: через какое-то время пехотинца перевели на службу в штат Вирджиния, но дилер дал ему за машину всего 11 000 долларов, исходя из её текущей рыночной цены, и пехотинец остался ещё должен ему 24 000 долларов. Заправлять Toyota Mirai в штате Вирджиния негде.

Этот солдат и десятки других несчастливых владельцев Toyota Mirai скинулись на адвоката и подали в суд на компанию Toyota, их главная претензия состоит в то, что машина сильно обесценивается и имеет очень ограниченный ареал эксплуатации. Toyota, судя по всему, прекрасно осведомлена о собравшемся против неё «ополчении» и в середине декабря выпустила короткий пресс-релиз о том, что собирается развивать в США сеть водородных заправок путём инвестиций в профильную компанию FirstElement Fuel, которой принадлежат 38 водородных заправок в США, однако никаких конкретных цифр и сроков в пресс-релизе не приведено, то есть непонятно, когда и чего ждать владельцам водородных машин в плане развития инфраструктуры.

седан США авто и общество водородные авто Toyota Toyota Mirai
