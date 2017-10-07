Toyota запускает мастер-классы для детей

Японская компания начала принимать работы для участия в 4-м национальном этапе международного конкурса детского рисунка Toyota «Автомобиль мечты».

На конкурс могут отправлять свои работы дети до 15 лет из России и Беларуси. Рисунок должен демонстрировать, как юный художник видит автомобиль будущего. Напомним, конкурс проходит одновременно в 79 странах, лучшие работы национальных этапов отправятся в финал глобального конкурса в Японию.

В текущем году Toyota, помимо конкурса, запускает обучающие мастер-классы для детей. Партнерами японской компании в этой инициативе стали лучшие детские образовательные организации России.

На своей территории проведут мастер-классы центр детского развития «КидБург» и детское конструкторское бюро при Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС» «Кинетика». Сеть магазинов «Арт-Квартал» предоставит для мероприятия материалы и художников-наставников. Еще программу проведут в лучших школах Москвы и Санкт-Петербурга, отобранных по результатам прошлогоднего конкурса «Автомобиль мечты».

Итоги конкурса «Автомобиль года – 2017» были подведены в августе текущего года. Работа российской участницы вошла в 30-ку лучших из 830 000 работ, поступивших на конкурс со всего мира.