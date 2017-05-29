29 Май Цена Renault Kwid будет ниже, чем у конкурентов

Новая компактная «пятидверка», которую в Рено позиционируют не иначе, как кроссовер, стартует в Бразилии в июне. По информации издания Quatro Rodas, в этой стране цена Kwid будет начинаться с отметки в 29 990 реалов, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 520 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 3 На фото: концепт Renault Kwid Outsider – предвестник бразильской версии модели. Прототип показали в Сан-Паулу в 2016 году 2 / 3 На фото: концепт Renault Kwid Outsider – предвестник бразильской версии модели. Прототип показали в Сан-Паулу в 2016 году 3 / 3 На фото: концепт Renault Kwid Outsider – предвестник бразильской версии модели. Прототип показали в Сан-Паулу в 2016 году

Таким образом, Квид окажется дешевле основных конкурентов – небольших хэтчей Volkswagen up! и Fiat Mobi. «Немец» в Бразилии обойдется минимум в 37 990 реалов (около 658 000 рублей), а «итальянец» стоит от 33 700 реалов (примерно 584 000 рублей). Дешевле новинки Renault будет лишь китайский субкомпакт Chery QQ (от 25 990 реалов или 450 000 рублей).

По предварительным данным, бразильцам Kwid предложат с мотором 1.0. Бензиновая версия двигателя выдает 79 л.с., а мощность того же агрегата, «питающегося» этанолом, составляет 82 л.с.

1 / 3 На фото: серийный Renault Kwid, версия для Индии. В этой стране цена хэтча – от 264 734 рупий (около 233 000 рублей). В Индии Kwid пользуется бешеным спросом 2 / 3 На фото: серийный Renault Kwid, версия для Индии. В этой стране цена хэтча – от 264 734 рупий (около 233 000 рублей). В Индии Kwid пользуется бешеным спросом 3 / 3 На фото: серийный Renault Kwid, версия для Индии. В этой стране цена хэтча – от 264 734 рупий (около 233 000 рублей). В Индии Kwid пользуется бешеным спросом

Напомним, мировая премьера «бюджетника» Renault состоялась весной 2015 года. Первым рынком для Kwid стала Индия, там же и налажено производство модели. Автомобили индийской сборки поставляют в ЮАР и на Шри-Ланку.

Хэтчбек для стран Латинской Америки будут выпускать в Бразилии. Кстати, индийская модель провалила краш-тест Global NCAP, заработав всего одну «звезду». Как ранее заявили в Рено, бразильский Kwid тщательно переработан, в частности, у «пятидверки» — 80% иных компонентов, с усиленной структурой, а уже в «базе» кросс-хэтч оснащён четырьмя подушками безопасности.