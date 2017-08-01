У «Хендэ Мотор СНГ» новый управляющий директор

На должность управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» назначен Алексей Калицев, занимавший ранее место исполнительного директора. Кадровые изменения вступили в силу с 1 августа 2017 года.

Управляющий директор отвечает за стратегическое планирование продаж, маркетинговую политику, развитие дилерской сети и другие направления бизнеса Hyundai и Genesis на российском рынке.

Стоит отметить, что с 2010 по 2015 год Алексей Калицев был директором по продажам компании «Хендэ Мотор СНГ», а с 2015 года занимал пост исполнительного директора. Стоит отметить, что благодаря ему доля Hyundai на российском рынке в 2016 году увеличилась до 10,2%, была существенно расширена сеть дилеров и успешно запущена марка Genesis.