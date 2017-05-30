Японские автопроизводители Honda Motor Company и Toyota Motor Corporation уверенно провели апрель, да и первые четыре месяца текущего года, нарастив производство автомобилей на своих заводах. Тем не менее, в некоторых аспектах как у Honda, так и у Toyota присутствуют проблемы.

30 Май У Lexus наблюдается спад производства в Японии, у Honda — в США

Начнём с Honda. По итогам апреля производитель отгрузил со своих японских предприятий 63 527 автомобилей, что на 23,2% превышает показатели за апрель прошлого года. За январь-апрель рост производства скромнее – 0,8% (270 646 отгруженных автомобилей). По всему миру заводы Honda произвели в апреле 396 749 «легковушек», что на 1,7% меньше, чем в апреле прошлого года.

1 / 2 На фото: Honda CR-V - один из самых популярных автомобилей марки 2 / 2 На фото: Honda CR-V - один из самых популярных автомобилей марки

Бросаются в глаза показатели марки в Европе, Китае и США: расположенные в Европе предприятия произвели в апреле 12 256 автомобилей, что на 24,2% превышает показатели за апрель прошлого года. В Китае дела идут ещё лучше: там было произведено 112 364 транспортных средств, прирост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 19,3%. А вот в США у Honda ситуация складывается не лучшим образом: в апреле марка произвела там 87 265 машин, спад производства составил 21,4%.

1 / 2 На фото: завод Toyota 2 / 2 На фото: завод Toyota

Toyota по итогам апреля произвела на своих японских предприятиях 250 026 автомобилей, рост производства составил 24,6%. За январь-апрель заводы корпорации произвели 1 441 415 автомобилей (+11,9%).

В общемировом масштабе заводы Toyota произвели за январь-апрель текущего года 3 526 343 транспортных средств, что на 7,8% превышает показатель за аналогичный период в прошлом году.

1 / 2 На фото: ситикар Daihatsu Mira e:S 2 / 2 На фото: ситикар Daihatsu Mira e:S

Среди позитивных моментов стоит отметить весомый рост производства подконтрольной Toyota Motor Company марки Daihatsu, заводы которой в течение апреля произвели по всему миру 104 931 автомобиль (+47,7%).

Помимо этого, в пресс-релизе выделяется ещё вот какой момент: продажи Lexus в Японии по итогам апреля просели на 32,4% — было продано 3 050 автомобилей.

Ранее Колёса.ру сообщали о производственных показателях другого японского бренда — Mazda.