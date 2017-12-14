14 Дек У Tesla Semi будет конкурент

Компания Thor Trucks, основанная 25-летним продавцом недвижимости и базирующаяся в Лос-Анджелесе, презентовала электрический тягач, который может составить конкуренцию модели Tesla. Грузоподъемность новинки составит 36 тонн, а запас хода – до 480 километров.

Грузовик Thor ET-One базируется на модернизированном шасси тягача Navistar. Новинка получила усиленные мосты Dana и электродвигатели канадской фирмы TM4, мощность которых в зависимости от версии равна 300 – 700 л.с.

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Предполагаемый ценник базовой версии ET-One с запасом хода до 160 км составит 150 000 долларов (около 8 804 000 рублей по текущему курсу), топовый вариант с запасом хода до 480 км – 250 000 долларов (приблизительно 14 673 000 рублей). Выход грузовика на рынок запланирован до 2019 года.

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Компанию Thor Trucks основали двое предпринимателей – Дакота Семлер и Джордано Сордони. Кстати, обоим по 25 лет. Парни не обладают инженерными навыками, в силу чего для разработки они привлекали сторонних специалистов — бывших сотрудников компаний Navistar, BYD и Faraday Future.

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Ранее портал «Колеса.ру» сообщал предварительные цены на грузовик Tesla Semi, представленный в середине ноября текущего года.