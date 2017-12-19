19 Дек УАЗ готовит для Патриота более мощный мотор

УАЗ Патриот и Пикап в будущем начнут оснащать 150-сильным «атмосферником» ZMZ PRO, который впервые появился на коммерческой модели Профи. Эту информацию изданию Авто.Mail.ru подтвердил руководитель научного-технического центра УАЗ Евгений Галкин.

Галкин отметил, что внедорожники должны стать динамичнее благодаря новому двигателю. Правда, когда именно планируется пополнение силовой гаммы модели пока неизвестно, хотя, УАЗ обычно серьезные обновления оставляет на лето.

Кроме того, инженер УАЗа сообщил, что рассматривается возможность позаимствовать у Профи передний мост, предварительно модернизировав его. У него другие поворотные кулаки, что снижает радиус разворота из-за большего на 6 градусов отклонения угла колес.

Накануне портал «Колеса.ру» сообщал свежие подробности про новый УАЗ Патриот, выход которого ожидается в 2020 году.