УАЗ Хантер отмечает юбилей

Легендарному российскому внедорожнику исполнилось 45 лет. Первый серийный УАЗ-469 сошел с конвейера Ульяновского автозавода 15 декабря 1972 года.

Первые образцы военной модели УАЗ-469 были построены еще в 1961 году. Машины успешно прошли государственные и испытания на маршруте через Среднюю Азию и Памир к Каспийскому морю.

Именно благодаря этому внедорожнику история Ульяновского автозавода наполнялась яркими событиями и рекордами. Например, в августе 1974 года УАЗ-469 покорил Приэльбрусье, поднявшись на высоту 4 000 метров над уровнем моря и став единственным автомобилем в мире, сумевшим сделать это самостоятельно.

В 1975 году четыре УАЗа и мотоцикл Днепр за 40 дней прошли по пустыне Сахара 11 000 километров. В 1978 году УАЗ-469 выиграл главный приз чемпионата Италии по автокроссу – «Серебрянный домкрат». В 1989 году внедорожник участвовал в Международной экспедиции «Великий Шелковый путь» протяженностью 10 000 километров.

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В 1985 году модель получила новый индекс – УАЗ-3151, а также обзавелась новыми модификациями УАЗ-31514 и УАЗ-31514-010 с пружинной подвеской. В 2003 году внедорожник переименовали в УАЗ Хантер, а спустя четыре года Ульяновский завод выпустил Hunter Classic в стилистике легендарного 469-го. С момента запуска серийного производства модели было продано около 2 миллионов внедорожников в России и за ее пределами.

В августе текущего года УАЗ Хантер получил «юбилейное» исполнение с трехцветной темой оформления кузова, белыми 16-дюймовыми колесами, откидным бортом и шильдиком с названием версии и порядковым номером.