Энтони Левандовски был освобождён от должности в ходе расследования дела о похищении материалов у Alphabet.

Компания Uber Technologies уволила инженера Энтони Левандовски, который был замешан в скандале, связанном с кражей у Alphabet (владеет Google) документов по разработке технологий для беспилотного автомобиля. Об этом сообщает газета The New York Times.

«В течение нескольких последних месяцев Uber предъявила суду значимые доказательства того, что наша технология автономного вождения была разработана самостоятельно. В то же самое время Uber призывала Энтони оказывать полное содействие суду в получении фактов и решении нашего дела», — сказала Ангела Падилла, первый помощник главного юрисконсульта компании по занятости и судебным разбирательствам.

Руководство Uber Technologies ранее грозилось уволить инженера, если он не выполнит распоряжение суда вернуть американскому холдингу Alphabet Inc., который владеет компанией Google, все документы, касающиеся разработки беспилотного транспорта.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что бывших инженеров Google (в том числе Энтони Левандовски) обвинили представители Waymo (разработчика беспилотника в Alphabet) в краже схемы технологии лидара. Истцы сказали, что схема была использована в Otto (стартапе Uber, занимающемся транспортом с автономным управлением).