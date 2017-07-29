В ABT подготовили «злой» родстер Audi

Специалисты немецкого ателье доработали техническую начинку компактной модели TT RS, а чтобы подчеркнуть дикий нрав своего творения, к названию добавили еще одну литеру «R».

Хотя, в руки тюнеров попала уже в стоке «заряженная» модель Audi TT RS, они смогли рассмотреть имеющийся в компакте потенциал. Напомним, стандартная версия родстера оснащается бензиновой «турбопятеркой» объемом 2,5 литра с отдачей 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента.

После того как инженеры ABT Sportsline «поколдовали» над силовым агрегатом TT RS-R, он стал чувствовать себя значительно бодрее. Мощность движка выросла до 500 л.с., а тяга увеличилась до 570 Нм. Кроме того, первую «сотню» стрелка спидометра разменивает на полсекунды быстрее – время разгона снизилось до 3,4 секунды.

В ателье решили не ограничиваться техническими усовершенствованиями, а придать Audi TT RS-R злой вид, соответствующий новому внутреннему «состоянию». В таких случаях, как правило, пользуются карбоном и данный проект не стал исключением. Автомобиль получил новый обвес, включающий передний спойлер, боковые юбки, передние и задние завихрители, а также эксклюзивную радиаторную решетку с опознавательным лого и глянцевые черные 20-дюймовые колеса ABT Sport GR.

Кстати, особые родстеры от ABT будут выпущены ограниченным тиражом в 50 автомобилей. Помимо стандартных логотипов TT RS-R на сиденьях и шильдиках в салоне, в ателье готовы выполнить практически любые пожелания клиентов по персонализации.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про тюнинг-проект на базе кабриолета Audi в стандартном и спортивном исполнении.