Компактная модель была полностью разработана в Бразилии, она создана на базе хэтчбека Gol. Производство Voyage стартовало в этой стране в 1981 году, причем сначала выпускались лишь «двухдверки» — четырехдверный кузов вытеснил купе несколько лет спустя. В 1996 году выпуск модели был остановлен, на конвейер седан вернулся в 2008-ом.

В XX веке Вояж поставляли в 61 страну мира, с 1987 по 1993 годы его продавали даже в США и Канаде (там модель была известна под именем Fox). Седан нынешнего поколения экспортируют на 8 рынков: «четырехдверку» можно купить в Аргентине, Мексике, Боливии, Чили, Колумбии, Перу, Парагвае и Уругвае.

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Юбилейным, полуторамиллионным, седаном стал Voyage цвета Lagoon в топовой комплектации Highline. В этом варианте исполнения модель оснащается двигателем 1.6. Бензиновая версия мотора выдает 101 л.с., мощность агрегата, работающего на этаноле, составляет 104 л.с. Двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или «роботом». Volkswagen Voyage также доступен с двигателем 1.0 (бензин – 75 л.с., этанол – 82 л.с.).

В Бразилии цена седана сегодня стартует с отметки в 45 350 реалов, в пересчете на наши деньги это примерно 832 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Volkswagen готовит новинку для южноамериканского рынка – в ноябре 2017-го будет представлена «четырехдверка» Virtus. По неофициальным данным, этот седан станет предвестником нашего Polo следующего поколения.