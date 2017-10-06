В Министерстве финансов России рассказали о том, как предположительно будет определяться цена трёхлетних полисов ОСАГО. Согласно словам замминистра финансов Алексея Моисеева, страховая премия будет рассчитываться по состоянию на начало срока действия договора с возможной скидкой на второй и третий год действия документа.

«Главный вопрос – в степени либерализации тарифа для второго-третьего года. Наше предложение, которое мы согласовали, – цена полиса определяется на сегодня, а страховая компания уже может дать скидку за второй-третий год, если хочет», — цитирует спикера ТАСС. Алексей Моисеев подчеркнул, что законопроект, предполагающий введение трёхлетних полисов ОСАГО «пока совсем сырой», сейчас он находится на стадии обсуждения.

Предложение по введению таких полисов «автогражданки» не нашло поддержки ни у российских страховщиков, ни у Центрального банка. В частности, специалисты указывают на невозможность применения в этом случае коэффициента «бонус-малус», который устанавливается в системе РСА для каждого водителя индивидуально и действует в течение одного года.

На днях стало известно о том, что по мнению представителей Российского союза автостраховщиков, либерализация ОСАГО снизит тариф. Об этом в ходе страхового бизнес-форума в Сочи «Вызовы года 2017» рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

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