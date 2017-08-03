По мнению представителей ведомства, такое решение серьёзно повлияет на доходы бюджета страны.

03 Авг В Минтрансе выступают против отмены транспортного налога для гибридов и электрокаров

В очередной раз был поднят вопрос о возможности обнуления ставки транспортного налога для гибридных автомобилей и электрокаров. Инициатива есть в пакете предложений по развитию такого транспорта в России, который премьер-министр РФ поручил рассмотреть министерствам в срок до 17 августа 2017 года.

Как сообщает агентство «Москва», на предложение по отмене транспортного налога для гибридов и электрокаров уже успели отреагировать представители Минтранса РФ. Свою точку зрения заместитель главы ведомства Николай Асаул озвучил в рамках пятого Международного Евразийского форума «Такси».

«Такие предложения [по обнулению ставки транспортного налога для электрокаров и гибридных автомобилей – примечание редакции] периодически звучат, пока такое решение не принято, так как это сильно повлияет на доходную базу. Транспортный налог – это источник наполняемости в первую очередь региональных бюджетов», — заявил Николай Асаул.

Напомним, по подсчётам экспертов, на сегодняшний день в стране насчитывается около тысячи электрокаров.

Как отметил Николай Асаул, в настоящее время субъекты РФ при желании могут собственным решением «существенно уменьшить размер ставки для электромобилей».

Ещё одним предложением по развитию такого транспорта в стране является возможность введения запрета на въезд бензиновых машин в города-миллионники и на курорты. Эту радикальную меру правительству предложили руководители компании «КАМАЗ».