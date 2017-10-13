Об этом в интервью порталу «Колёса.ру» рассказал директор по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе Франк Тиманн, отвечая на вопрос о покупателях из России.

«В основном наши клиенты – это амбициозные предприниматели, которые сами себе заработали на автомобиль мечты. Наш самый молодой покупатель – 21-летний предприниматель в сфере IT, причём Rolls-Royce он купил не себе, а своим родителям – в благодарность за то, что они инвестировали время и деньги в его образование», — сообщил представитель Rolls-Royce.

По словам Франка Тиманна, рекордным для бренда годом в России стал 2015-й. В компании считают, что нынешний год рекордным вряд ли окажется, а вот 2018-й будет «весьма и весьма успешным».

«Дело в том, что в самом начале 2017-го мы сняли с производства нашу флагманскую модель Phantom и почти весь год не продавали её. Поставки нового Фантома начнутся в 2018-м, и этот год может стать весьма и весьма успешным. Мы не гонимся за большими продажами, и постепенный прирост по 10-15 автомобилей в год – это то, что нужно», — рассказал Тиманн.

Об особенностях клиентского сервиса Rolls-Royce в России читайте в интервью «Колёса.ру» с представителем люксового бренда.