О появлении в РФ марки DW Hower было объявлено в мае этого года, ее линейка пока состоит из двух моделей – внедорожников H3 и H5. Дистрибьютором является компания «Чайна Автомаркет». Под маркой DW Hower выпускают хорошо известные россиянам Great Wall Hover H3 и Hover H5, сборка машин налажена на заводе в Ставрополе, принадлежащем, предположительно, учредителям черкесского предприятия Derways. Автомобили собирают из машинокомплектов, поставляемых Great Wall Motors.

Ранее у Hower H3 было две комплектации – «Комфорт» и «Люкс», в этих вариантах исполнения внедорожник доступен с подключаемым полным приводом. Теперь же в продаже появилась новая базовая версия «Сити» с задним приводом. Двигатель у всех модификаций один – бензиновый турбомотор Mitsubishi 2.0 мощностью 150 л.с., который сочетается с шестиступенчатой «механикой».

«По данным компании AK research, только 20 % владельцев полноприводных внедорожников в России пользуются пониженной передачей в раздаточной коробке, а 47% водителей никогда принудительно не подключали полный привод. Для расширения модельного ряда и удовлетворения спроса на версию 4х2 компания «Чайна Автомаркет» подготовила специальную модификацию City. Новинка на 40 кг легче полноприводных версий, имеет улучшенные топливно-экономические показатели, доступнее в обслуживании и содержании», — сообщили в пресс-службе «Чайна Автомаркет».

Цена Hower H3 в версии «Сити» начинается с отметки в 990 000 рублей. В список оборудования этой комплектации вошли: ABS, EBD, две подушки безопасности, система экстренного реагирования ЭРА-Глонасс, система контроля давления в шинах, подогрев передних кресел, климат-контроль, аудиосистема, круиз-контроль.

Версия «Комфорт» сегодня стоит от 1 199 000 рублей (с учетом скидки), в этом варианте исполнения появляются двухскоростная раздаточная коробка, мультифункциональное рулевое колесо, мультимедийная система и камера заднего вида. Цена топового Hower H3 «Люкс» — от 1 319 000 рублей, у такого внедорожника сиденья обиты «кожей», у кресла водителя есть электропривод и регулировка по высоте, также у самой дорогой версии имеется задний парктроник.

Напомним, ранее в компании «Чайна Автомаркет» рассказали о планах продаж в РФ.