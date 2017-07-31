О том, что российские автомобилисты в скором времени смогут зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие при помощи специального мобильного приложения, рассказал нынешний начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников в эфире телеканала «Россия-24».

«Сегодня разрабатываются программные продукты, которые позволят при помощи смартфона и программ зафиксировать происшествие, отправить в страховую компанию и получить все выплаты», — отметил глава ГИБДД.

Ранее о необходимости такого приложения заявляли в Российском союзе автостраховщиков. Предположительно с его помощью можно было бы быстрее оформлять «мелкие» аварии, причём без учёта суммы ущерба и наличия разногласий у участников касательно обстоятельств аварии.

Согласно словам Михаила Черникова, ГАИ совместно со страховыми компаниями сейчас занимается также разработкой алгоритма, который позволит исключить мошенничество при оформлении дорожно-транспортного происшествия по европротоколу.

Напомним, не так давно стало известно о том, что уменьшение количества аварий не повлияло на страховые выплаты. «Мы знаем, что аварийность в России не растёт, и очевидно, что рост частоты страховых случаев связан с мошенническими действиями, когда страховщикам предоставляются фальшивые документы по ДТП, которых на самом деле не было», — считают в РСА.