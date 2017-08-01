О том, что количество жалоб на продажу е-полисов во втором квартале 2017 года сократилось, рассказали в Центробанке.

Согласно отчёту ЦБ, в общей сложности за второй квартал текущего года было получено около 3 800 обращений, касающихся проблем с электронными полисами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Этот результат на 40% меньше по сравнению с показателем первого квартала.

«На старте продаж, в начале 2017 года, значительная часть обращений по е-ОСАГО была связана с непониманием автовладельцами особенностей заключения договора через интернет и прежде всего касалась вопросов коммуникации со страховой компанией. По мере того, как потребители начали осваивать новую форму покупки полиса ОСАГО, число жалоб по данной тематике начало снижаться», — говорится в отчёте службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Сообщается, что от общего количества жалоб на страховщиков 84% (то есть 18 200 обращений) касаются ОСАГО. При этом из этой категории большая часть сообщений граждан (61% или 11 130) касаются применения коэффициента «бонус-малус», то есть скидки (или надбавки) при покупке полиса, которая рассчитывается индивидуально. Проблемы электронного полиса затронуты в 21% жалоб.

Согласно актуальным данным Российского союза автостраховщиков, в период с 1 января по 31 июля 2017 года в РФ было продано 3 000 000 электронных полисов ОСАГО. Этот результат в девять раз больше по сравнению с показателем продаж е-полисов за весь 2016 год (тогда страховщики оформили 331 000 договоров).

Совсем недавно стало известно о том, что в силу вступили обновлённые справочники средней цены запчастей для ремонта в ОСАГО. По мнению страховщиков, теперь данные соответствуют практике натурального возмещения ущерба в «автогражданке».