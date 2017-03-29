В России зарегистрировано менее тысячи электромобилей

По состоянию на 1 января текущего года российский автопарк насчитывает всего 920 электромобилей.

Соответствующие данные были получены по результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат». Кроме того, речь идет всего о нескольких моделях.

Наибольшая доля в парке электромобилей принадлежит Nissan Leaf. На японский электрокар приходится 37%, что в количественном выражении составляет 340 машин. На втором месте расположился Mitsubishi i-MiEV с 263-я единицами и долей 28,6%. В тройку также вошла Tesla Model S – 177 штук и доля 19,2%.

На «вазовскую» электромодель Lada Ellada приходится 93 единицы. Еще числятся такие модели как Renault Twizy, Tesla Model X и BMW i3, но их количество не превышает 20 штук. Порядка 30% электромобилей зарегистрированы в столице – 281 единица. На остальные регионы приходится значительно меньшее количество.

Возможно, уже через несколько лет ситуация может измениться и электрокары станут в нашей стране более популярными. Например, Skoda анонсировала премьеру электрического концепта Vision E, на базе которого в 2019-ом или в 2020 году будет выпущена серийная модель.