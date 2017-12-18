Еще в 2015 году Datsun показал стильный концептуальный кроссовер GO-Cross. Ожидалось, что в серию модель отправят в ближайшие год-два, она будет предназначена для Индии, Индонезии и ЮАР. Пару недель назад стало известно о том, что на индонезийском рынке вседорожник может появиться до конца текущего года. И, скорее всего, он действительно появится, однако это будет не совершенно новая модель, а всего лишь кросс-версия компактвэна GO+. Снимок автомобиля оказался в распоряжении местного издания AutonetMagz.

Судя по фото, компактвэн получил пластиковый «внедорожный» обвес, другой задний бампер и большой спойлер, на крыше установили рейлинги. Пока неизвестно, изменились ли как-то передняя часть и салон модели. Нет данных и о том, под каким именем новинка поступит в продажу.

Стандартный Datsun GO+, построенный на платформе старой Nissan Micra, доступен в Индонезии с бензиновым мотором 1.2 мощностью 68 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач. Вероятно, кросс-версию оснастят тем же двигателем, при этом новая модификация может получить вариатор.

1 / 3 На фото: стандартный Datsun GO+ 2 / 3 На фото: стандартный Datsun GO+ 3 / 3 На фото: стандартный Datsun GO+

Напомним, помимо компактвэна, в линейку Datsun для азиатских стран сегодня входят хэтчбеки GO и redi-GO (последний хэтч – пока только в Индии и на Шри-Ланке). Первая «пятидверка» построена на той же платформе, что и GO+, вторая делит «тележку» с Renault Kwid. Что же касается «полноценного» кроссовера (с дизайном GO-Cross), то такой автомобиль, вероятно, все же значится в планах бренда, но вот сроки его премьеры неизвестны.

1 / 2 На фото: концепт Datsun GO-Cross 2 / 2 На фото: концепт Datsun GO-Cross

В России ни одна из вышеперечисленных моделей Datsun не представлена, кроссовер по мотивам GO-Cross у нас тоже не планировался. В РФ продают другие машины: созданный на базе Lada Granta седан on-DO и хэтчбек mi-DO, который является «близнецом» Lada Kalina. Ранее в Сети появлялась информация о том, что Datsun может расширить модельную линейку в РФ, однако никаких официальных заявлений по этому поводу не было.