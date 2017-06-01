Два новых стандарта – ГОСТ Р 57144-2016 и ГОСТ Р 57145-2016 – вступили в силу сегодня, 1 июня 2017 года. Они установили технические требования к комплексам фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обозначили правила их применения. Согласно документам, устройства могут быть радиолокационные, лазерные, индуктивные, магнитные и пьезоэлектрические.

Все комплексы фотовидеофиксации должны уметь замерять скорость в диапазоне от 20 до 250 километров в час. Вероятность распознавания номера вне зависимости от времени суток и погодных условий не может быть менее 90%. Отмечается также, что фотография автомобиля должна «позволять определять отличительные признаки транспортного средства». А камерам с функцией трекинга (фиксируют путь ТС) запрещено измерять скорость на расстоянии ближе чем 50 метров.

Согласно вступившим в силу государственным стандартам, комплексы должны ставиться на участках дорог с плохой видимостью, около школ, на перекрёстках и в местах, где произошло более трёх ДТП с пострадавшими в течение года. При этом ставить муляжи камер можно только при условии, что зафиксировано снижение количества нарушений.

Отметим, новые ГОСТы являются добровольными к исполнению. Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков выступает за то, чтобы все стандарты, которые влияют на безопасность дорожного движения, должны стать обязательными. «Нужно будет закрепить также административную ответственность за невыполнение ГОСТов», — добавил он.

Ранее стало известно о том, что автовладельцы жалуются в правительство на комплексы фотовидеофиксации. С письмом о нарушениях порядка установки камер к вице-премьеру РФ Игорю Шувалову осенью обращались представители Федерации автовладельцев России. Причина – возросшее количество ошибочных штрафов.