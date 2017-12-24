В Startech построили 710-сильный Bentley Bentayga

Startech стала одной из первых тюнинг-компаний, представившей доработки для кроссовера Bentley Bentayga. На самом деле программа была разработана ранее, но сейчас ателье опубликовало новые изображения и данные.

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Ключевым элементом кастомизации является полный ширококузовной обвес с расширенными колесными арками. Имеются еще карбоновые передний и задний бамперы с четырьмя выхлопными патрубками и светодиодным стоп-сигналом в стиле F1.

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Bentayga укомплектовали 23-дюймовыми колесами, обутыми в резину Continental 295/35, которые способны поддержать разгон кроссовера до 300 км/ч. Список внешних изменений включает светодиодные ДХО на крыше и карбоновый задний спойлер-губу. Тюнер также предлагает практически неограниченные возможности по доработке салона.

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Даже стоковых 600 л.с. для большинства владельцев Bentayga вполне достаточно, но в Startech сумели «выдавить» из шестилитрового битурбо W12 дополнительные 100 л.с. и 170 Нм крутящего момента, доведя максимальную тягу до 1 070 Нм.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про тюнинг-проект на базе британского внедорожника от ателье Mansory.