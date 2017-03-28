Видео дня: кубинские мотивы под рев мотора

Заряженный 850-сильный пикап под управлением «сумасшедшего» водителя носится по узеньким улочкам где-то на Кубе.

Гонщик-экстремал Би-Джей Болдвин и команда Toyo Tires создали очередное эффектное видео «дикой» езды под названием Recoil 4, желая, видимо, таким образом прорекламировать свои шины, а они на протяжении ролика, подвергаются немалым нагрузкам.

Эпичный заезд длится около девяти минут и каждый эпизод наполнен чистым адреналином, выражающимся в дрифте, прыжках, реве мотора и паленой резине. Все это действо происходит на фоне колоритных и красивых местных пейзажей.

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В этом фильме даже присутствует сюжет – Би-Джея приглашают на вечеринку, которая должна вот-вот начаться. Он, не мешкая, заводит двигатель своего грузовика Toyota и летит на место встречи, причем не только в переносном смысле – длина одного из прыжков составляет 58 метров.

В конце прошлого года мы публиковали похожее видео, где еще один известный гонщик-экстремал Кен Блок, устроил экскурсионный дрифт по Лондону.