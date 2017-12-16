Volkswagen Arteon получит «турбошестерку»

Немецкий концерн планирует дальнейшее расширение R-линейки, вероятно, флагманская модель с мощным двигателем станет отличным ее пополнением. Действительно, в компании решили создать новую версию Volkswagen Arteon с недавно разработанным трехлитровым мотором VR6.

Мощность двигателя Arteon R составит 404 л.с., что существенно больше текущей топовой версии модели с 276-сильной двухлитровой «турбочетверкой». У «заряженной» версии также будет система полного привода 4Motion, а вот о механической коробке передач пока ничего не сообщается.

Информацией о новой версии седана поделился официальный представитель компании Volkswagen – менеджер продуктовой линейки Мартин Хьюб в интервью изданию Car Throttle на презентации нового Polo GTI.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про тюнинг Volkswagen Arteon в исполнении ABT Sportsline. В ателье прокачали движок «четырехдверки» с 280 до 336 л.с., тогда как крутящий момент вырос с 350 до 420 Нм.