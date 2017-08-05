Новый кроссовер немецкого концерна был разбит на краш-тестах в американском Страховом институте дорожной безопасности (IIHS), для проверки уровня безопасности автомобиля.

05 Авг Volkswagen Atlas не дотянул до максимальной оценки по безопасности

Volkswagen Atlas, которому, кстати, предстоит стать внедорожным флагманом на рынке Соединенных Штатов, успешно справился с прохождение тестов, за что ему была присуждена оценка Top Safety Pick.

Для ее получения транспортному средству необходимо пройти пять тестов на стойкость к ударным нагрузкам – два варианта фронтального столкновения, боковое, на прочность крыши и подголовников. Кроме того, для получения максимальной оценки в оснащение автомобиля должна входить система предотвращения фронтального столкновения.

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К сожалению, из-за слабой работы головной оптики, которая, по мнению специалистов IIHS, освещает дорогу «посредственно» и «плохо», Atlas не смог получить оценку Top Safety Pick+.

Продажи Volkswagen Atlas на американском рынке начались весной текущего года. Цены на семиместную модель были объявлены в апреле. Как ожидается, до конца текущего года кроссовер доберется и до российского рынка, но будет продаваться у нас под названием Teramont.