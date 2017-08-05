Volkswagen Atlas не дотянул до максимальной оценки по безопасности

Volkswagen Atlas, которому, кстати, предстоит стать внедорожным флагманом на рынке Соединенных Штатов, успешно справился с прохождение тестов, за что ему была присуждена оценка Top Safety Pick.
Для ее получения транспортному средству необходимо пройти пять тестов на стойкость к ударным нагрузкам – два варианта фронтального столкновения, боковое, на прочность крыши и подголовников. Кроме того, для получения максимальной оценки в оснащение автомобиля должна входить система предотвращения фронтального столкновения.
К сожалению, из-за слабой работы головной оптики, которая, по мнению специалистов IIHS, освещает дорогу «посредственно» и «плохо», Atlas не смог получить оценку Top Safety Pick+.
Продажи Volkswagen Atlas на американском рынке начались весной текущего года. Цены на семиместную модель были объявлены в апреле. Как ожидается, до конца текущего года кроссовер доберется и до российского рынка, но будет продаваться у нас под названием Teramont.
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