Volkswagen готовится к выпуску нового автокемпера

В конце текущего месяца на специализированной выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе Volkswagen представит концепт нового автокемпера, построенный на базе фургона Crafter нового поколения. В преддверие дебюта, компания выпустила первые изображения дома на колесах.

Новинка превзойдет актуальную California, базирующуюся на фургоне Multivan по размеру, в силу чего к названию будет добавлена приставка XXL. Ключевой особенностью XXL-модели будет значительно более высокая крыша, выполненная в виде фиксированного пластикового «колпака».

Изображений верхней части салона California XXL пока нет, но, можно предположить, что там будет размещаться спальное место, длина которого составит порядка двух метров. Кстати, высота кемпера будет достигать 2,9 метра.

Volkswagen опубликовал скетч «первого этажа», который демонстрирует нам наличие полноценной кухни с холодильником, плитой, умывальником и выдвижным столиком. Имеется также душевая кабина, санузел и разворачиваемые на 180 градусов передние кресла.

Кстати, кемперский фургон Volkswagen California доступен в нашей стране. Стартовый ценник базовой версии Beach составляет 3 123 900 рублей.

Как сообщал портал «Колеса.ру» ранее, продажи Volkswagen Crafter нового поколения стартовали в начале 2017 года, а премьера модели состоялась в сентябре прошлого.