Volkswagen назвал дату премьеры нового кроссовера

Немецкий концерн сообщил, когда будет рассекречен новый «паркетник», который станет самым маленьким в линейке марки.

Volkswagen сегодня на своем официальном канале в YouTube выложил новое видео, посвященное дизайну T-Roc. В комментарии к ролику говорится, что премьера серийного варианта концепта состоится 23 августа текущего года.

Уже известно, что кроссовер Volkswagen T-Roc построен на модульной платформе MQB A0, которую также используют компактные хэтчи Volkswagen Polo и Seat Ibiza. На рынке «фольксвагеновской» новинке придется соперничать с Nissan Juke, Toyota C-HR, Mazda CX-3, Renault Captur и Jeep Renegade.

1 / 3 Концепт Volkswagen T-Roc 2 / 3 Концепт Volkswagen T-Roc 3 / 3 Концепт Volkswagen T-Roc

Кстати, первое видео нового кросса Volkswagen выложил еще в середине весны, правда, тестовый прототип в ролике покрыт слоем камуфляжной пленки. Напомним, прообразом для серийной модели стал концепт 2014 года, представленный в рамках Женевского автосалона.

Кстати, уже известно, что у Volkswagen T-Roc будет «заряженная» версия, которая получит приставку R. Ожидается, что серийное производство стандартной версии начнется уже в этом месяце.